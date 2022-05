Kümmekond bussijuhti tuli plakatitega pikettima

Bussijuht Kalle Klaas sõnas, et nad pole oma palgasüsteemiga rahul, kuna said aru, et nende palk peaks olema vähemalt 1250 eurot, pluss lisatasud ületundide ja riiklikel pühadel töötamise eest. Nüüd on selgunud, et 1250 euro sisse käivad ka ületunnid.