Peo idee autor on Ülle Jääger, kelle sõnul on Järvamaa laulu- ja tantsupidu toimunud juba üle 100 aasta ning traditsiooniliselt on korraldajateks kordamööda olnud Paide ja Türi. „Nüüd oli aeg pidu traditsioonilisest kontekstist välja tuua," ütles Jääger ja lisas, et kätte oli jõudnud aeg korraldada maakonna suurim pidu Järva vallas. Mõte sai maakonnatasandil toetuse ja nii otsustatigi ja Jäägri sõnul saigi sealt alguse ka laulu- ja tantsupeo kandev idee – mäng ajaga. „Selle aasta peo märksõnaks on aeg, mis on sidemeks erinevate põlvkondade vahel," ütles Jääger.