Võrumaa mehe paari viimase kuu hobi on olnud lootusetute romude mootoritele häält sisse puhuda ning oma töö salvestada ja videoks monteerida. Youtube’i kanalites on näha 14 klippi, neist populaarseim on mõne nädala eest üles laetud video veoauto GAZ-51 elustamisest, mida on vaadanud üle 450 000 inimese.