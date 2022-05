Samast kandist kaob veel üks viinavabrik

Vodja kooli vahetus naabruses asuva Vodja mõisa viinaköögi paekivist kompleksi varemed, kuhu kuulusid töölismaja, viinakelder ja laut, olid mõnda aega kinnisvaraportaalis 18 000 euroga müügis. Peaaegu 1,8 hektari suurust krunti läbib mõisa tiikidest alguse saav ja Vodja jõkke suubuv oja.

Viisu eakate klubi liikmed palusid uurida, mis on Vodja viinavabrikus teoksil. Üks liikmetest lausus, et ta on seal korteris olnud ning mäletab, kui suurejooneline ja kaunis hoonekompleks kunagi oli.

Teine eakate klubi liige sõnas, et käis lammutust oma silmaga uurimas ja märkas, et viinavabriku vahetult sõidutee ääres asuva korstna jalast on hammustatud suur tükk välja ning kuigi korsten püsib, kujutab see tema hinnangul möödujatele suurt ohtu.

Ka naabruses elav Ilmar Kotselainen, kes kuni omaniku vahetuseni karjatas viinavabriku juures oma veiseid, arvas, et korstna kallal käis viinavabrikut lammutanud julge kopamees. «Korsten oli enne täiesti terve. Küll räägiti, et tiigi kaldal olev korsten vajuvat iga aastaga. Nüüd, kus alt tükk väljas, võib see kellelegi pähe kukkuda,» muretses Kotselainen ja imestas, kuidas üldse pesitseva kurepesaga korstna kallale mindi.

Eelmise sajandi esimesel poolel tehtud fotolt on näha, et tootmishooneks rajatud kompleks nägi välja arhitektuuriliselt põnev ja suursugune.

Vodja viinavabrik pole ainus selle kandi viimastel aastatel igavikku kadunud viinavabrikutest. Varem on lammutatud mõisa viinaköök Roosna-Allikul ja paari aasta eest tõi Viisu mõisa viinavabriku lammutus kaasa suisa kohtuasja.

Viisu viinavabriku lammutamist uuris ülemöödunud sügiseni suisa keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude talitus, kuid kriminaalasi, milles uuriti kelmusekahtlust, ei leidnud kinnitust ja uurimine ei tuvastanud, et lammutuse taga olnuks Paide linnavolikogu toonane esimees Aivar Tubli.

Kriminaalasi läks lõpetamisele ilma, et oleks heitnud valgust Viisu viinavabriku haihtumise segastele asjaoludele või selgunud selle otsuse langetaja.

Vodja viinavabrikuga on asjad selged. Kinnistu uus omanik, vahetult teiselt poolt maakonna piiri Harjumaalt pärit Raul Robas ütles, et tema plaanid pole seotud viinaköögi ega selle ajalooga, vaid ta soovib rajada kinnistule kodu.

«Naabrid ega ümbruskonna elanikud ei pea korstna ohtlikkuse pärast muretsema, alla on laotud tugev müür, mida kinnitas mulle ka lammutusfirma. Isiklikult arvan, et toonekurg ei oleks pessa tulnud, kui oleks tunnetanud ohtu,» selgitas Robas.

Raul Robasel oli plaanis ka korsten koos teiste varemetega kiiremas korras lammutada, kuid lammutusfirma ei leidnud õigeks ajaks vahendeid ja enne jõudis toonekurg pessa tulla. «Toonekure pärast ei pea muretsema, tegelen korstna lammutusega kohe pärast toonekure lahkumist ehk siis sügisel,» lausus ta. «Plaanin käia aeg-ajalt krundil korstna olukorda kontrollimas.»