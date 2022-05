Omavalitsused soovivad riigieelarve kasutamisel rohkem finantsilist iseseisvust

„Oleme liikunud ühest kriisist teise ning meie linnadel ja valdadel on pikka aega lasunud tavapärasest suurem koormus,“ nentis valitsusdelegatsiooni juht, riigihalduse minister Jaak Aab.

Hoolimata kriisidest saab tema hinnangul lugeda omavalitsuste rahalist seisukorda hetkel heaks, kuna tulumaksu kasv, kriisitoetuse kasutamine jm tegurid on hoidnud finantsvõimekust stabiilsena. "Samas teame, et kõrged energia- ning ehitushinnad suurendavad kulusid, vähendades selle raha hulka, mida omavalitsused kohapealsete teenuste parandamiseks kasutada saaksid. Jälgime omavalitsuste finantsseisu tähelepanelikult ja reageerime vajadusel negatiivsetele arengutele," kinnitas minister.

Kohtumisel anti ülevaade poolte ootustest ja seisukohtadest. Aabi sõnul on seekord eelarveläbirääkimistel tulubaasi ja toetuste suuruse kõrval oluliseks teemaks omavalitsuste finantseerimise põhimõtteid.

„Raha juurde suunamine ei ole ainuke küsimus, vaid tähtis on anda omavalitsustele rohkem sõnaõigust ka raha kasutamise üle,“ märkis minister. „See tähendab, et varem riigieelarvest toetusena antavad vahendid hakkaksid laekuma tulumaksu ja tasandusfondi kaudu. Kui omavalitsusel on suurem otsustusõigus, saab ta paindlikumalt leida kogukonna jaoks sobilikke lahendusi.“