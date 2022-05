Türi linn saab omale kaasaegse ja energiasäästliku päästekomando

„Süda rõõmustab kui uued päästehooned valmivad, see annab võimaluse panustada päästjate kaasaegsesse tööruumidesse ja kaudsemalt ka Eesti siseturvalisusesse,“ ütles Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger. Ta lisas, et kõik uued päästehooned on energiasäästlikud, mis on praegusel ajal eriti oluline. „Tegemist on Päästekomando tüüpprojektiga - esimene analoogne komando sai rajatud Vastseliinasse. Nüüd on käes Türi kord. Ja peagi rajatakse samasugune komando Tallinna külje alla Jürisse. See on aidanud meil kokku hoida projekteerimisel nii aega kui ka raha,“ sõnas Mäger.