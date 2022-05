Justiitsministeerium ootab kandidaate vägivallaennetuse auhinnale

Auhinnaga tunnustatakse Eesti inimesi ja organisatsioone, kes on oma algatuse, käitumise või muu tegevusega möödunud aasta jooksul märkimisväärselt vägivallaennetusse panustanud. Auhinna võib saada vägivalla-alase teadlikkuse tõstmise eest ühiskonnas, vägivallaohvrite abistamise ja toetamise eest, vägivalla toimepanijatega tegelemise või muu panuse eest vägivallaennetuses.

„Vägivalla vastu saab üksnes koostöös ja igaühe panus on oluline, olgu ta siis ennetaja riigiasutuses või kodanikuühenduses või on vägivalda märkav teadlik kodanik. Kõigi nende heade inimeste ind ja tahe osutab, et me saame vägivalla vastu võitlemisel ja selle ennetamisel hakkama,“ ütles justiitsminister Maris Lauri.

Ettepaneku auhinna andmiseks võib justiitsministeeriumile teha iga inimene või organisatsioon.

Kandidaadi esitamiseks tuleb koostada vabas vormis ettepanek, kus on põhjendatud, mille eest just see kandidaat auhinnale esitatakse. Ettepanek tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil info@just.ee.

Justiitsministeeriumi juurde moodustatud hindamiskomisjon vaatab laekunud avaldused läbi ja teeb justiitsministrile ettepaneku auhindade andmiseks. Hindamiskomisjoni kuuluvad erinevate ministeeriumide, riigiasutuste, vabaühenduste ja muude organisatsioonide esindajad.

Komisjon hindab seda, kas esitatud kandidaadi vägivallaennetuse alane tegevus on uudne ning lähtub parimast rahvusvahelisest kogemusest, samuti seda, kui laiahaardeline tegevus on ja kas see on lisanud märkimisväärse panuse Eestis seni tehtule.