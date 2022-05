Jalgsemalt päästetud koerad otsivad tagasiteed koju

Irmeli Grönberg ütles, et koeri pikemat aega talu juures näinud kohalikud inimesed said aru, et loomad on kas kodust kaugele mingil põhjusel ära jooksnud või on nad sinna tahtlikult maha jäetud. "Viimast ma isegi nii väga ei kahtlusta, sest mõlemal olid kaelas Rukka kaelarihmad ning ühel ka elektripiirde rihm," märkis ta. "Kui keegi tahaks loomadest vabaneda, siis ta püüaks ju kõik jäljed kaotada."

Pigem kahtlustab Grönberg, et tegamist on jooksuaja tuhinast kodust kaugemale sattunud koertega, kes jäid mingil põhjusel vähekäidava talu juurde pidama. "Kuigi koerte pilte on sotsiaalmeedias juba nädal aega levitatud ning kohalikud on otsinud võimalikku omanikku, pole see tulemust andnud. See viib mind mõttele, et koerad võisid kuuluda mõnele eakamale inimesele, kes sotsiaalmeediat ei kasuta," rääkis ta.

Grönberg oli kohalikega, kes koertele viimasel nädalal toitu viisid, pidevalt ühenduses. Kui ta kuulis, et ühele loomale on tekkinud alalõua ja nina piirkonda raske vigastus, võttis ta pika teekonna Kilingi-Nõmmelt Jalgsemale ette, et loomad enda hoole alla võtta ja kiiremas korras abivajajaga ka loomaarsti juurde jõuda.

Irmeli Grönberg ütles, et pani koertele nimeks Bandiit ehk Bandu ja Bruno. Mõlemad olid veetustunud ning oma normaalkaalust umbes kümne kilogrammi võrra kergemad. "Kui kohalikud head inimesed poleks neile süüa ja vett viinud, oleks nad praeguseks olnud skeletid," märkis ta. "Suur aitäh neile, kes hoolisid ja aitasid."

Grönberg ütles, et Bruno alalõua pehme kude oleks justkui küljest rebitud ja ninaalune ka viga saanud. Õnneks on tegemist siiski pehmete kudede vigastusega ning looma lõualuu ja hambad on terved. Samuti on tal silmapõletik. "Bruno vajab lõua- ja nina korrigeerimiseks operatsiooni, mis toimub juba esmaspäeval kell 14 ja arve suurus võib küündida kuni tuhande euroni," lausus ta. "Aga aitamata ma seda looma ei jäta."

Seda, mis Brunoga juhtuda võis, ei oska Grönberg öelda. Algul arvas ta, et äkki läksid koerad omavahel kaklema, kuid see tundus natuke kummaline, sest nad olid juba pikemalt koos olnud ja midagi sellist polnud ju varem juhtunud. "Facebooki kommentaariumis pakuti, et äkki jäi rebaseraua vahele, mis võib isegi võimalik olla. Kui seal oli midagi peibutuseks pandud, siis võiski ta seda võtma minna ja end tõsiselt vigastada," arutles ta.

Irmeli Grönberg palub, et inimesed levitaks Järva vallas ja eriti Jalgsema naaberkülades teavet leitud koerte kohta. Äkki keegi tunneb ära naabruses elanud inimese loomad või teab kedagi, kellele sellised loomad võisid kuuluda. "Nad on ilmselgelt inimese juures elanud ja inimestega harjunud. Seda enam, et kallist elektripiirajat ei panda mitte igale koerale kaela. Aga samas ei panda seda ka ilmaasjata, järelikult kippuski koer vehkat tegema," rääkis ta.

Grönberg annab küll koertele vajalikku abi, kuid loodab, et nad saaks ikka koju tagasi. Teavet koerte võimaliku peremehe kohta ootab ta telefonil 58036095.

Küll aga vajab ta heade inimeste abi kliinikuarvete tasumiseks, mida ilmselgelt ei suuda katta ka peremees, kui ta peaks välja ilmuma.