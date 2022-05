Õngitusvõistluse võitja püüdis kolme tunni jooksul üle 1,1 kilo särge

Võistluse üks korraldajatest Veikko Luts sõnas, et tänavu toimus õngitsusvõistlus kolmandat korda ning osalejaid on kõikidel kordadel olnud kahekümne ringis. "Lootsime küll, et noori tuleb rohkem," kõneles võistluskalastamisega tegelev Luts, kes korraldab ettevõtmist "Paide särg" koos Valeri Sirotiniga. Viimane oli ka võistluse peakohtunik.