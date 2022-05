Lähipäevadel püsib vihmane ilm, tulla võib ka äikest

Pühapäeval tuleb nõrgenev madalrõhkkond Lõuna-Soome kohale ja selle serva mööda on üle Eesti liikuvaid rünksajupilvi hõredamalt ja harvem. Õhtul nii sadu kui pilved hõrenevad. Läänekaare tuul on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel 3..9, päeval 10°C-st rannikul 15..17°C-ni kuivemais paigus sisemaal.

Kolmapäeval eemaldub madalrõhkkond Soome ja selle järel on meie ilm sagedaste vihmahoogude ning tugeva edela- ja läänetuulega. Õhutemperatuur on öösel 7..8-st selgimiste korral 10..12°C-ni pilves taeva all ja tuulele avatud rannikul, päeval 11..16°C, kui sajuhooge hõredamalt on, siis tõuseb paar kraadi kõrgemale. Õhtul ilm paraneb.