Uuring: kooliõpilased jäävad tulekahju korral hätta

Paraku jääb aga kesiseks info jagamine suitsu- ja vinguanduri kasutamise kohta ning see kajastub ka G4Si läbi viidud uuringus, kust selgus, et isegi gümnaasiumi viimaste klasside õpilased ei tea, kuidas vingugaas ruumis liigub ega oska andurit paigaldada.

“Kindlasti on oluline, et iga õpilane oskaks vingugaasi- või suitsuandurit õigesti paigaldada, et vältida ohtu ka koduses keskkonnas,” märkis Riisaar. Ta tõdes, et see teema tuleks võtta koolides rohkem fookusesse, sest praegu keskendutakse eelkõige sellele, kuidas käituda kriisiolukorras.