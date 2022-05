Jänedal peetakse rahvarohkeid aia- ja lillepäevi

Aiandus- ja haljastushuvilistel on võimalik täiendada oma koduaeda huvitavate taimedega, mille on toonud müügiks peale Eesti ka Läti ja Leedu taimekasvatajad ja aiandid. Tavakohaselt pakub suvehaku suur­üritus ka talutoitu, käsitööd, värskeid marju ja juurvilju, magusat ja soolast, söödavat ja joodavat. Lastele on omaette mänguala ning välilaval on vaatamist-kuulamist kogu aeg.