Vargamäe muuseum üllatab kolmel laupäeval oivaliste roogade ja põneva kuraatoritunniga

Neil päevil rikastatakse külaskäiku põnevate toiduteemaliste faktidega. „Külastaja saab näiteks teada, mida tarvitas kirjaniku isa Peeter Hansen (romaanis „Tõde ja õigus“ Andres) hommikuti enne sööki. See pidi tagama hea söögiisu,“ sõnab kuraator Siiri Kvell. „Lisaks räägime piknikukorvi sisust. Miks seal on napoleonikook ja teised toidud. Huvitav lugu on seotud ka kanadega. Räägime, miks ei peetud Tammsaare sünnikodus kanu,“ ütleb Kvell.