Täna tuleb kuni 19 kraadi sooja, homme on oodata taas tihedamat vihmasadu

Täna on vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati hoovihma. Ennelõunal puhub muutliku suunaga tuul 1-6, pärastlõunal pöördub järk-järgult idakaarde 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 14- 19 kraadi.

Öösel lõuna poolt alates pilvkate tiheneb ja vihmasadu levib põhja suunas. Sadu on kohati tugev ja võib olla äikest. Puhub kirde- ja idatuul 4-10, puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 8 - 12 kraadi.

Homme päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma, sadu on kohati tugev, on äikese võimalus. Puhub valdavalt kirde- ja idatuul 4-10, põhjarannikul ja Peipsi ümbruses kuni 12, puhanguti 15 m/s. Pärastlõunal pöördub lõuna poolt alates lõunakaarde, saartel põhjakaarde. Õhutemperatuur on 11- 16°C.