Toidujulgeolek peab olema meie kõigi südameasi

Venemaa sissetung Ukrainasse on pannud suure surve alla ülemaailmse toidutootmise ja selleks vajalike toorainete turu. Toidu varustuskindlus ja tarneahelate toimimine on praeguses olukorras osa meie julgeolekust. Samas pole toidujulgeolek ainult põllumeeste või riigijuhtide teha, vaid siin saab suures osas kaasa aidata ka kohalik tarbija. See on meie kõigi asi.