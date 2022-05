Järvamaa suplusvesi on tunnistatud kõlblikuks

Üle Eesti avatakse 1. juunil hooaeg üle poolesajas supluskohas, Järvamaal on ametlikke supluskohti seitse: Järva-Jaani tehisjärv, Matsimäe Pühajärv, Paide tehisjärv, Rava paisjärv, Tarb­ja tehisjärv, Türi tehisjärv ja Väinjärv.

Kõigist neist on võetud esimesed proovid ja tulemuste põhjal on vee kvaliteet väga hea. Ainult Türi ja Paide tehisjärves on 11. mail võetud proovide põhjal terviseamet vee kvaliteedi kohta märkinud «hea».