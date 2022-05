Suvevolle tuleb Paides taas

Sarja kohapealseks eestvedajaks olev Piret Reinfeld ütles, et tegemist on üle-eestilise harrastusvõrkpalli sarjaga, mis toimub peaaegu üheaegselt 17 Eesti paigas. "Ootan mängima kõiki võrkpallihuvilisi sõltumata nende mänguoskusest. Selline võistlusformaat on hea koht pallimängust rohkem aimu saada ning oskajate kaasabil võrkpallis väikest viisi areneda," sõnas ta.