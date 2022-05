Bussifirmad: kui riik lisaraha ei leia, jäävad maakonnaliinidel suvel sõidud tegemata

"Kütusehinna järsk tõus, mis algas juba 2021. aasta sügisest, on surunud bussifirmad nurka. Kui 2021. aasta mais maksis liiter diislikütust Eestis alla 1,2 euro, siis tänavu mais üle 50 protsendi rohkem ehk 1,85 eurot. Paljude busside kütuseks oleva surugaasi hind on aastaga ligi kolmekordistunud tõustes 0,89 euro tasemelt 2,49 euroni," toovad ettevõtted oma pöördumises välja.

Bussifirmade andmetel on reisijate arv maakonna bussiliinidel kasvanud selle aasta esimeses kvartalis võrreldes mullusega 26 protsenti. Seega on bussiliiklus nende sõnul oluline, kuna see vähendab autosid liikluses ja saastab vähem loodust ning on paljudele inimestele ka ainus kodunt liikuma saamise võimalus.