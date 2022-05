Täna on viimane päev esitada kandidaate Vabaduse Tammepärja aumärkidele

Järvamaalastest said eelmisel aastal aumärgi kavalerid koerulasest Uno Aanist ja türilasest Vello Laprikust, üle-eelmisel aastal said aumärgi rinda Laupa põhikooli direktor Kaarel Aluoja ja Karedalt pärit skulptor Robert-Rudolf Volk. 2019. aastal tunnistas justiitsminister järvamaalastest Vabaduse Tammepärja aumärgi vääriliseks Henn Soku ja Alfons Jakobsoni.

„Meie enda kogemus ja mälestused on see, mis aitab meil mõista sõjakoledusi isiku tasemel, nii nende vaatest, kes sunniga aeti sõdima, kui ka nende vaatest, kes pidid põgenema. Inimeste, kes kaotasid kodud ja lootsid hirmunult, et ehk pomm ei taba, ehk kuul ei lenda. Laste, naiste ja eakate vaatest. Meie enda valusad mälestused on tänavu peegeldunud Eesti inimeste lahkuses ukrainlaste vastu ja nende valusate mälestuste hoidjaid, neid läbi elanuid, soovimegi tunnustada,“ sõnas justiitsminister Maris Lauri.