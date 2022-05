E-arvete kasutuselevõtu edendamiseks saab taotleda toetust

Eesti majanduses saadetakse ja võetakse vastu igal aastal ligikaudu 65-75 miljonit arvet, millest hinnanguliselt 45 protsenti on e-arved. Sealjuures ettevõtjate vahel liigub e-arveid vaid umbes 23 protsenti, ülejäänud on suures osas ettevõtjatelt kodanikule, näiteks panka saadetud e-arved.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on ettevõtjate puhul e-arvete kasutusele võtmisel takistuseks tihti vähene teadlikkus e-arvete võimalustest ning sobivatest teenusest või äritarkvara lahendustest. „Täna kasutusel olevad majandustarkvaralahendused on sageli keerulised ja ebamugavad kasutada, mistõttu pole ka ettevõtjad väga agaralt neid omaks võtnud. Toetuse eesmärk on e-arvete kasutamise teekonda lihtsustada ja muuta lahendused kasutajasõbralikumaks ja seda eriti just väiksemate ettevõtjate jaoks, keda on ju Eestis enamus. Praegu on näiteks mikro- ja väikeettevõtjate vahelistes arveldustes e-arvete osakaal kõigest 5 protsenti, tahame selle protsendi riigi toel kindlasti üles tuua,“ selgitas Sutt.