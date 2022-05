Alustavad koolijuhid on oodatud kandideerima koolijuhtide arenguprogrammi

Alustavate koolijuhtide programm on mõeldud üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste juhtidele, kes on selles ametis esimest korda. Pea aasta kestev programm aitab koolijuhi ametis alustanutel leida uude rolli sisseelamiseks mõttekaaslasi ja kasvatada oma ametipädevust.

Haridus- ja noorteameti koolituskeskuse projektijuht Annika Link rääkis, et igal aastal võtab vastu väljakutse asuda juhtima mõnd haridusasutust hulk uusi haridusjuhte, kes on valmis panustama oma piirkonna haridusellu ning soovivad, et Eesti haridusvaldkond oleks tervikult hästi juhitud. „Värskelt alustanud koolijuhid peavad oluliseks kvaliteetset haridust ja turvalist õpikeskkonda õpilastele, aga ka toetavat ja ühtehoidvat tööperet. See konkreetne programm toetab nende sisselamist,“ rääkis Link.