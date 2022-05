Peet ja rukola? Lagrits või kaneelisai? Kuidas võiks maitseda Arvamusfestivali jäätis?

Arvamusfestival erijäätise konkursile esitati kokku 65 ideed ning ideedele anti kokku 346 häält. Kõige enam hääli kogusid järgmised maitsed: kaneelisaia, metsmaasikas+basiilik, murakas, kadakamari+džinn ja arbuusisorbett. Samas ei pruugi praeguseks enim poolthääli kogunud maitsetest mõni tootmisesse siiski jõuda, sellele on La Muu jäätisemeistritel ka humoorikas põhjendus: „Kuidas edasi? Algab suur finaal! Kes võidab, sellest saab 2022. a. Arvamusfestivali jäätis! Lõppvooru said 10 maitset. Soolakaramelli võtame välja - seda võib juba ammu poest osta. Kahe maitse osas (metsmaasikas ning murakas) paneme tärni juurde, et neid toorained ei pruugi me kätte saada või tõenäoliselt on nad arulagedalt kallid, et neist jäätist teha. Kui kumbki neist peaks võitma, jätame endale õiguse pingereast järgmine võtta, loodetavasti mõistate.”