Noorte eelistuste uuring: iga kolmas noor soovib töötada tehnoloogia- või idufirmas

Rahvusvahelise tehnoloogiaettevõtte Wise’i tellimusel uuris Kantar Emor kolmandat korda 16-19aastaste noorte eelistusi tulevase eriala valikul. Selgus, et kuigi eelmisel aastal huvi tehnoloogiaalase hariduse vastu vähenes, on see tänavu taas tõusutrendil, eriti just maapiirkondades. Tehnoloogia- või idufirmas näeb end tulevikus töötamas kolmandik noortest.