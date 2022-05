Järjekordne kesklinna pood asus ümber kolima

Järva Tarbijate Ühistu kaubandusjuht Tiiu Lunts ütles, et järg jõudis tõepoolest majatarvete kaupluse kolimiseni. "See tähendab, et kodukaupu ja elektrilisi kodumasinaid tuleb hetkel otsida Türi kaubamajast või Maksimarketist, kus on ka mõningane valik allkorrusel olemas," sõnas ta.