Avaliku sektori asutused ootavad taas eesti keelest erineva emakeelega tudengeid praktikale

„Lõimumise eesmärk on sidus ühiskond, kus igaühel on võimalik end teostada parimal moel. Paraku on valitsussektoris Eesti keelest erineva emakeelega inimesi alla kolme protsendi, kuigi ühiskonnas on sama sihtrühma suurus ligi kolmandik. Praktikaprogrammi eesmärk on luua teisest rahvusest noortes usk, et nad võiksid tulevikus töötada ka avalikus sektoris ning julgustada neid tegema selleks ettevalmistusi. Tänu mitmekesisusele avalikus sektoris, suudame kujundada laiapindsemat poliitikat ning ehitada jätkusuutlikumat riiki,“ ütles Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Piret Hartman.