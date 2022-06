Suvevolle alustas märjalt

Suvevolle korraldaja Piret Reinfeld selgitas, et varem algas kaheksast osavõistlusest toimuv turniir seetõttu, et üks etapp juulis tuleb neil vahele jätta, sest Paide võrkpalliklubi sõidab oma õpilastega suvelaagrisse ja kedagi pole siis etappi korraldamas. "Et nüüd nädal varem alustasime, siis saame vähemalt teiste 17 mängukohaga samal ajal võistlussarja lõpetada ning meie mängijad lähevad kõik ka kenasti paremusarvestusse kirja," lausus ta.