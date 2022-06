Noorimad linnakodanikud käisid meeri esimesel vastuvõtul

Nõmm märkis, et lusikasaajaid oli seekord 71, neist 37 olid tüdrukud ja 34 poisid. Viimase kümne kuu jooksul on linna sündinud ka üks paar kaksikuid. Need on poisid Romet ja Rasmus Riisen. "Lapsi on seekordsele vastuvõtule kogunenud nii palju, sest eelmise aasta augustist saati pole koroona tõttu linnas lusikapidusid peetud," põhjendas ta.