Omavalitsus lõi käed kahe postiteenuse osutajaga

Kuni mai keskpaigani ootas vallavalitsus kärulastelt ettepanekuid, kuhu on seal kõige mõttekam postipakiautomaat paigutada. Eelistatud oli ruum mõnes avalikus kasutuses olevas hoones. Seda põhjusel, et eraldi pakimajast, nagu mitmes Järvamaa piirkonnas, postiettevõte Itella, kellega vallavalitsus kokkuleppele jõudis, paigaldama valmis polnud. «Paraku ei ole Kärus pakiliiklus nii suur, et ettevõttel tasuks pakimaja paigutamine ära,» vahendas Türi vallavalitsuse valdkonnajuht Kati Nõlvak Itella põhjendust. Eraldi seisev pakimaja nõuab lisainvesteeringuid, nagu kütte- ja jahutussüsteemide rajamine ning elektrilahenduste paigaldus.