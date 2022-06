Kevor Palumets ütles mängujärgses intervjuus, et see oli tal hooaja esimene värav ja emotsioonid on igati ülevad. «Noore mängijana on mulle tähtis, et saaksin palju mängida,» lausus ta. «Paljud meie põhimängijad sel korral puhkasid, kuid kõige tähtsam on see, et saime kolm võidupunkti.»