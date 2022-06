Gümnasistidest kujunesid aastaga hinnatud suurtükiväelased

Möödunud aasta 1. septembril tegin koos Paide gümnasistidega läbi sõduri baaskursuse 30kilo­meetrise lõpurännaku ja otsustan vaadata, mis neist suuremast kokku jäänud pundist vahepeal on saanud.

Hiljem patarei juhtimispunktis küsin kaptenilt üle, mida ta Paide poisse staarideks nimetades silmas pidas. «Nad on meil koloriitsed. Ehman suudab oma jutuga rahvast normaalselt lõbustada. Ent ta on ka väga kohusetundlik parameedik, kes hoiab üksusel silma peal, et oleks kõik korras, ja hea jutt tuleb kasuks,» ütleb kapten Põder.