Ukrainlased elavdasid tublisti kohalikku kinnisvaraturgu

Ganseni selgitusel on nõudlus, ja mitte ainult ukrainlaste seas, pakkumisest siiski suurem. Näiteks Paides on kliendid andnud viimastel päevadel Gansenile teada kolmest peagi vabanevast korterist, mida nad soovivad välja üürida. Vabapakkumisele need korterid siiski ei jõua, sest olemas on juba Ukraina sõjapõgenikest üürilised, kellel on küll ajutine lahendus, kuid kes vajavad paremaid elutingimusi. Gansen tõi näite, et ühes neljatoalises korteris elab praegu igas toas eraldi pere.