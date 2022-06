Vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Triin Pärna sõnul said kutse vastuvõtule gümnaasiumi- ja põhikoolide lõpetajad ning muusikakooli lõpetajad, kokku 33 õpilast.

Valiku neist, kes vallavanema vastuvõtule pääsesid, tegid koolid ise. Triin Pärna selgitusel polnud vastuvõtule pääsemisel tingimuseks, et õppur lõpetab kooli medaliga või on õppinud vaid headele ja väga headele hinnetele. Tunnustatute hulgas oli õppeaasta jooksul tublilt erinevatel konkurssidel, olümpiaadidel ja spordivõistlustel osalenuid, keda klassijuhatajad või aineõpetajad esile tõstsid. Kõik kutsutud said tänukaardi ja väikese meene.