Mudilased jooksevad täna karikate nimel

Võistlussarja üks korraldajaid Tiiu Väli ütles, et senisest kahest jooksust ja rattasõidust on osa võtnud ligi 50 mudilast, mis on äraütlemata tore. "Ennekõike teen suure kummarduse nende laste vanemate ees, kes viitsivad ja tahavad oma lastega välja tulla ja nendesse spordipisikut süstida," märkis ta. "Eelkooliealine laps päris üksi ju kodust välja ei tule."

Väli selgitas, et täna kell 18 on kavas staadionijooks, kus lipatakse rõõmsalt väikese Roosna-Alliku staadioni ringe. "See on hea ja lihtne jooks, kus laste jooksusammud on kõigile hästi näha," sõnas ta.