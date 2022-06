Selgusid Paide parimad keskkonnafotograafid

Näituse avamisel selgusid ka konkursi parimad tööd. Esikoha pälvis Joosep Talviste Tarbja koolist fotoga „Üks nukker vana telekas“, mille kohta autor kirjutas järgmist: „Mulle meeldib vaadata loodussaateid telekast, aga mitte vaadata telekat looduses. Kahju, et sellel telekal pole pulti ja sealt ei näe Netflixi filme ning Youtube`i videosid. Mind teeb nukraks, et sellepärast on ta metsa visatud.“