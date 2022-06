Uuring: iga neljas inimene usub, et vingugaasi tunneb lõhnast

Tänu oma elupäästvale funktsioonile on vinguandur alates 2022. aastast kohustuslik majapidamistes, kus on gaasikütte- või tahkekütteseade. Uuringust selgus, et 26 protsenti ehk ligikaudu 72 800 põhielukohas, kus see on kohustuslik, pole tegelikkuses endiselt vingugaasiandurit. Koos suvilatega on Eestis puudu ligikaudu 120 000 vinguandurit.