Rabarberifestival ootab inimesi tuntud aiaime nüansse avastama

Päeva jooksul kaks korda on Roosna-Alliku mõisahoonet tutvustav ringkäik, samuti lõbustab rahvast kultuuriprogramm. Kell 10–15 kestva festivali pea­ideeks on avastada rabarberi nüansse, neid pakkuda ja mekkida.

Rabarberifestivali peakorraldaja Kristiina Herodes sõnas, et praegu on tal teada juba mitukümmend müüjat, kes festivalil rabarberist tehtud tooteid ja kaupu pakuvad, nii proovimiseks kui kaasa ostmiseks. «Kui esimestel aastatel pidime pigem otsima neid, kes rabarberist midagi valmistaksid ja festivalile välja tuleksid, siis nüüd on paljud meid ise üles leidnud ja uurinud tänavuse ürituse kohta,» lausus Herodes.