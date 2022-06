Suureks mureks, lausa epideemia laineks peab Ciunite alastipiltide saatmist. See puudutab nooremaid inimesi, kusjuures paari töökuu jooksul on Ciunite nii mõnelgi juhul puutunud kokku koolitüdrukutega, kes on selliseid pilte küsimise peale saatnud.

Foto: Pixabay