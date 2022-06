Lauri Läänemets: Riik on ripakil. Valitsusjuhi otsus toob selguse ja nüüd peavad kõik osapooled oma kaardid avama

“Eestis on sisuliselt valitsuskriis olnud juba kolm nädalat ning riik on ripakil. Sotsiaaldemokraatide jaoks on oluline, et tänases julgeolekuolukorras oleks meil Eesti keskne ja Euroopa meelne valitsus. Olen seda meelt, et Eesti peab kiiresti saama endale toimiva valitsuse, mis ei ole kahtlejate ega kõhklejate valitsus. Selles küsimuses me oleme Reformierakonna juhiga samal lainel. Sotsiaaldemokraadid kindlasti arutavad Reformierakonna juhatuse ettepanekut läbirääkimiste alustamiseks, kui see meile ametlikult tehakse,” märkis Läänemets.