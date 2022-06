Uuring pakub keskkonnaametit kõige atraktiivsemaks avaliku sektori tööandjaks

Keskkonnaameti tööpakkumistele on küsitlustulemuste järgi avatud 36% töötavatest inimestest. “Oleme Keskkonnaametis järjepidevalt hea töökeskkonna loomise nimel vaeva näinud ja teeb head meelt, et Eesti inimesed on meie ametile positiivse hinnangu andnud,” ütles Keskkonnaameti peadirektor Rainer Vakra tulemusi kommenteerides.