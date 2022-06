Mudilased pingutasid karikate nimel staadioniringe lipates

Kui ürituse üks eestvedajaid Tiiu Väli küsis lastelet, kas nad tahaksid võistlust ka järgmisel aastal, kõlas vastuseks kõvahäälselt: "Jaaaaa." Selle peale küsis Väli, et milline etapp neile kõige enam meeldis. Vastus kõlas: "Kõik!"

Tiiu Väli märkis, et lapsed on oma sõna öelnud ja kui toetust leidub, siis tuleb karikasari järgmisel hooajal ehk taas. "Oleme seda sarja teinud eesmärgiga, et eelkooliealistesse lastesse spordipisikut süstida. Suurematel on võistlusi küllaga, kuid mudilased jäävad sageli nendest kõrvale," rääkis ta.

See, et karikasarjas ei tehta ühtki ala aja peale ega anta välja auhinnalisi kohti, on Väli sõnul taotluslik. "Nii jääb kõigile osalusrõõm ning oluline on osavõtt. Seetõttu olemegi teinud ürituse karikasarjana, et innustada lapsi kõigil etappidel osalema," selgitas ta.

Need, kes teevad kaasa kõik neli etappi, teenivad selle eest karika. Kes on osalenud kolmel etapil, saab kaela medali. "Aga tähelepanuta ei jää ka üksikutel etappidel osalenud. Nemadki on olnud tublid," rääkis ta.

Seekord teenisid karika välja 26 last ja medalid said kalea 14 osalejat. Kokku osales Väli sõnul neljal etapil 54 last. "Seda pole sugugi vähe," arutles ta.