Eesti Noorsooteatri noortestuudio lõpetab ja alustab

Eesti Noorsooteatri oluline osa on 2000. aastast tegutsev noortestuudio, kus on aastate jooksul õppinud paljud tänased lavapraktikud ja kultuuritegelased, mh kuus Noorsooteatri praeguse trupi näitlejat. Stuudios omandavad teatrikunsti algteadmisi 15–18-aastased kooliõpilased Noorsooteatriga seotud näitlejate, lavastajate ja teiste loomeinimeste juhendamisel.

Praegust noortestuudiot lõpetav rännaklavastus „ Somnia Vera Facit ” on teekond läbi Noorsooteatri maja ja stuudiolaste unenägude, unelmate, ulmade ja hirmude. Rännak kestab umbes tunni ja rännatakse 10., 11. ja 12. juunil algusega kl 19. Õppejõududeks olid Mait Joorits, Laura Peterson, Nero Urke, Hanna Junti, Tiina Mölder ja Anna Kristin Peterson.

Uuel õppeperioodil 2022–2024 juhivad stuudiot näitlejad Doris Tislar ja Leino Rei (fotol Mait Jooritsa lavastuses „Momo“). Lisaks neile on õpetajateks veel mitmed Noorsooteatri näitlejad ja lavastajad.

Noortestuudio vastuvõtukatsed toimuvad septembris kahes voorus. Esimesse vooru 10. ja 11. septembril on oodatud kõik huvilised, teise vooru 13. ja 14. septembril pääsenute hulgast valitakse välja uus Noortestuudio grupp. Katsetele oodatakse 9.–11. klasside õpilasi ja vajalik on eelregistreerida enne 4. septembrit. Täpsem info on kättesaadav Eesti Noorsooteatri kodulehel.