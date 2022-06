Looduskaitsekuud tähistati tänavu enam kui 70 ettevõtmisega

ÜRO on kuulutanud käesoleva kümnendi maailma looduse taastamise dekaadiks. Eestis taastatud või taastamisel olevate soode pindala on 20 000 hektarit, hoolduses on ligikaudu 40 000 hektarit suurt elurikkust kandvat pärandniitu, meie lõhejõgedel on eemaldatud enam kui 120 kalade rändetakistust. Eestil on elupaikade taastamisel mitmeski valdkonnas head kogemused ja ka juhiroll.