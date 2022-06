Ilmub postmark mootorpurjelaev "Läänemaa"

Postmargi kujundaja on Roman Matkiewicz ja trükiti trükikojas Vaba Maa. Margi trükiarv on 20 000 tükki ja selle nominaal on 0,90 eurot, mis on sobiv Eestis saatmiseks. Postmark, esimese päeva ümbrik ja maksimumkaart on müügil Omniva e-poes ja postkontorites üle Eesti. Esimese päeva tempel on kasutusel Tallinnas, Toompea postkontoris, Lossi plats 4.