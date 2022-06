90% tööstusettevõtetest valmistab muret tooraine prognoosimatu hind

Kasvuplaanide suurim takistus, mida tunneb üheksa tööstusettevõtet kümnest, on tooraine prognoosimatu hind ja kättesaadavus. Samuti on energiakulude osakaal ettevõtete käibest enam kui kahekordistunud. Nii prognoosib kasumlikkuse suurenemist 30% ja vähenemist 29% Swedbanki uuringus osalenud ettevõtetest, mis on eelmise aastaga võrreldes pessimistlikum prognoos.