Ühes liitlaste sõjaväeveokis oli puhkenud väiksem tulekahju. Kuigi mundrikandjad said selle summatamisega suuresti ise hakkama, kutsuti kohapeale ka päästjad. Valmisolekus olid ka Paide päästjad.

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Andra Väärtmaa kinnitas, et 6. juunil kell 9.27 teatati häirekeskusele, et Türi vallas Särevere asula lähedal põleb veoauto. "Sündmuskohale jõudis Türi päästekommando. Kohapeal selgus, et tuli oli juba pulberkustutiga kustutatud. Esialgsetel andmetel sai tuli alguse pidurisüsteemi rikkest," täpsustas ta.