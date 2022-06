Kampaania kutsub inimesi märkama alkoholiga kaasnevat riskikäitumist

Joobes juhid põhjustavad igal aastal rohkem kui 100 liiklusõnnetust, kus hukkub üle 10 ning viga saab üle 120 inimese. Samuti satub alkoholi liigtarvitamise tõttu igal aastal veeõnnetustesse kümneid inimesi, milles halvemal juhul jäetakse märga hauda oma elu. Alkohol annab liigse enesekindluse, vähendab juhi reaktsioonikiirust ja koordinatsioonivõimet ning halvendab kiiruse-, aja- ja vahemaataju.

„Transpordiameti 2021. aasta küsitlusuuringute tulemustest selgus, et pea kõik vastanutest peavad joobes juhtimist ohtlikuks ja leiavad, et tegu on väga tõsise liiklusrikkumisega. Sellest hoolimata tunnistavad nii mõnedki, et on alkoholi või narkootilise aine mõju all ise sõidukit juhtinud või joobes juhi autosse kaassõitjana istunud,“ nentis Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert Liis Sepp. “Nendes olukordades võiksid kõrvalseisjad oma selgroogu näidata ja takistada purjus peaga kaaslasel rooli istumast.”

„Suvepuhkuste ajal on loomulik, et inimesed liiguvad rohkem ringi ning veedavad koos aega. Kui oled oma suveplaanidesse sisse kirjutanud mõtte avada veinipudel või õllepurk, pane paika ohutu plaan, kuidas turvaliselt koju jõuda. Keegi meist ei soovi hommikul ärgata haiglavoodis või arestimajas teadmisega, et on kelleltki elu võtnud või teda jäädavalt vigastanud,“ ütles Politsei- ja Piirivalveameti ennetustöö koordinaator Gerli Grünberg.

Teavituskampaania annab praktilisi näpunäiteid, kuidas vältida puhkuste ja suviste ilmadega seotud alkoholi kuritarvitamist ning märgata seost enda ja kaaslaste riskikäitumisega.