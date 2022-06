Õlletootjatel napib klaaspudeleid - anna oma panus ja vii kodus seisev taara ära

Samuti on klaaspudelite ostuhind sõltuvalt pudeli tüübist ja tootmiskohast tõusnud vahemikus 20-80%. „Probleem on selles, et Venemaa ettevõtted tarnisid Euroopa turule märkimisväärses koguses klaasi. Ka meil oli tarnijaid, kelle tehased asusid Venemaal ja nendele oleme olnud sunnitud otsima alternatiive. Euroopa tarnijate vähesuse ja kõrghooaja tõttu on uute pudelite leidmine kujunenud meile väga keeruliseks, sest olemasolevatel tarnijatel puudub üldiselt kapatsiteet uute klientide vastu võtmiseks. See probleem puudutab mitte ainult Eestit, vaid Euroopat laiemalt,“ selgitas Härms.