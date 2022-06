«On laatasid, kus on palju rahvast ja vähe ostjaid, ning on neid, kus inimesi käib vähem, aga ostjaid on palju,» kiitis 2017. aastast igal Roosna-Alliku rabarberifestivalil osalenud Väike-Maarja kandist Simunast pärit taimekasvataja Helmut Kurvits kohalikke inimesi.