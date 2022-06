Riigi kulud suurenevad – see on vabaduse hind

Riigikogu võttis vastu sõjaaja lisaeelarve. Jah, lugesite õigesti, sõjaaja. Ei Paidet, Türit ega Koerut keegi homme pommitama hakka ja otsest sõjalist ohtu Eestile pole, ent Ukrainas toimuvale peame reageerima. See sõda on katse tõmmata Eesti ja Ida-Euroopa tagasi Venemaa ikkesse. Eesmärk muuta tuhaks kõik, mida oleme 30 aastaga saavutanud. Suurusehullustus ja imperialism on kõik, mis Venemaale veel on jäänud. Muus on nad suuresti arenguriik.