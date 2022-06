Haridus- ja Teadusministeerium jätkab õpetajatele suunatud väljaande ilmumise toetamist

Haridus- ja Teadusministeeriumi jaoks on õpetajaskonnale suunatud väljaande ilmumine iseäranis tähtis. Oleme seda toetanud pikka aega ja toetame ka edaspidi.

Lehe väljaandja on SA Kultuurileht, keda on Õpetajate Lehe väljaandmisel lisaks Haridus- ja Teadusministeeriumile toetanud ka Kultuuriministeerium ning panustatud on ka hasartmängumaksu vahenditest. Lisaks teenib Õpetajate Leht omatulu.